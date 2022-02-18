Washington Post назвала уловкой отвод российских войск с учений

Разведка США посчитала отвод российских войск с учений уловкой, чтобы ввести Штаты и другие страны в заблуждение, написала газета The Washington Post. Такую информацию изданию предоставили четыре чиновника на условиях анонимности.

По словам одного из источников The Washington Post, американским властям передали достоверные разведданные о том, что заявления России об отводе войск могут быть частью дезинформационной кампании.

Еще два источника издания заявили, что были получены и дополнительные данные разведки о планах России инсценировать химическую атаку на мирных жителей в Донбассе и обвинить в этом США.

Собеседники The Washington Post добавили, что РФ продолжает наращивать военное присутствие у российско-украинской границы из-за участившихся обстрелов на востоке Украины.

Помимо этого, в США обеспокоены из-за учений России и Белоруссии «Союзная решимость», которые проходят, в том числе, на белорусской территории, то есть «на доступном расстоянии от украинской границы». По мнению американской разведки, это может быть прикрытием для «вторжения» на Украину.

Это уже не первое заявление о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на территорию Украины. Их публикуют и СМИ США и британские издания.