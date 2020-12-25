Washington Post: Хакеры получили доступ к облачному сервису Microsoft

Как указано в материале, ответственными за эти атаки Вашингтон считает российских хакеров. В результате кибератаки была также скомпрометирована электронная почта минимум одной частной компании, название которой не указано.

Хакеры, как полагают собеседники издания, получили доступ к материалам через неустановленного корпоративного партнера Microsoft, который управляет доступами к облачным сервисам. При этом в самой компании Microsoft отрицают факт взлома.

«Мы до сих пор не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продукта Microsoft или облачных сервисов», — заявил старший директор Microsoft по коммуникациям Джефф Джонс.

На прошлой неделе в обращении президента компании Microsoft Брэда Смита говорилось, что от масштабной кибератаки в последние недели пострадали более 40 организаций из разных секторов экономики. Примерно 80% пострадавших компаний находятся в США. От хакерских атак больше всего пострадали структуры IT-сферы, были затронуты правительственные организации, аналитические центры и НПО, а также государственные подрядчики.