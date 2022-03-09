WarnerMedia приостановит деятельность в России

Еще одна зарубежная компания решила временно приостановить свою деятельность в России. Речь идет о WarnerMedia, в которую входят HBO и Warner Bros. Руководство решило приостановить вещание, а также выпуск игр и фильмов на территории России.

Об этом сообщило издание Variety. Согласно заявлению главы компании Джейсона Килара, в России будет приостановлено вещание каналов, лицензирование нового контента, а также релизы фильмов и игр. Дальнейшая судьба развития бизнеса на территории страны зависит от дальнейшего развития ситуации в Украине.

В активы компании входят такие популярные сервисы во всем мире, как HBO, HBO Max, The CW и Warner Bros. Entertainment. Последней из перечисленных компаний принадлежат New Line Cinema, DC Comics, DC Films, а также игровые студии NetherRealm, WB Montreal и Rocksteady.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix приостановил работу над российскими кинопроектами из-за ситуации вокруг Украины. «Netflix приостанавливает все проекты, приобретенные в России», — написало издание.