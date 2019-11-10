Warner Brothers угрожают лесные пожары
Знаменитой киностудии Warner Brothers угрожают лесные пожары. Огонь подобрался так близко, что сотрудников компании эвакуируют. На самой территории студии пока ничего не горит.
Огонь уже распространился на площади в 14 гектаров. В районе парка аттракционов Universal Studios тоже неспокойно. Он находится через реку от очага возгорания. Отголоски пламени и дыма пугают посетителей. Но это им не мешает наблюдать за работой пожарных. Город пытаются спасти четверть миллиона сотрудников экстренных служб. Водой поливают с земли и с воздуха. Спасательные вертолеты летают уже два дня. Эвакуация для жителей Бербанка пока не объявлена.