Знаменитой киностудии Warner Brothers угрожают лесные пожары. Огонь подобрался так близко, что сотрудников компании эвакуируют. На самой территории студии пока ничего не горит.

Огонь уже распространился на площади в 14 гектаров. В районе парка аттракционов Universal Studios тоже неспокойно. Он находится через реку от очага возгорания. Отголоски пламени и дыма пугают посетителей. Но это им не мешает наблюдать за работой пожарных. Город пытаются спасти четверть миллиона сотрудников экстренных служб. Водой поливают с земли и с воздуха. Спасательные вертолеты летают уже два дня. Эвакуация для жителей Бербанка пока не объявлена.