Warner Bros. снимет вторую часть фильма «Бэтмэн»

Кинокомпания Warner Bros. Entertainment объявила, что снимет вторую часть фильма «Бэтмен» с актером Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом сообщило РИА ФАН.

Режиссером снова станет Мэтт Ривз. Исполнительный директор студии Тоби Эммерих добавил, что остальные сотрудники проекта также останутся те же. Другие подробности о будущем фильма пока неизвестны.

Первая часть «Бэтмена» вышла в начале марта этого года, в России ее не показали. В остальных странах фильм собрал 598,1 миллиона долларов за три недели проката. Бюджет проекта был равен 200 миллионов долларов.

Также глава киностудии Sony Pictures Entertainment Том Ротман заявил, что компания одобрила выход третьей части «Венома» с актером Томом Харди в главной роли. Во время выставки CinemaCon он отметил, что компания планирует создавать контент для разной аудитории, в том числе для любителей фантастики. По его словам, киностудия может удовлетворить запросы каждого зрителя.

Помимо третьей части «Венома», Sony анонсировала производство фильма о жизни певицы Уитни Хьюстон, третьего «Великого уравнителя» и «Крэйвена-охотника».