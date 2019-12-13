Warner Bros. решили засудить за клевету в фильме Иствуда. Иск может обернуться делом о дискриминации женщин

Редакцию газеты The Atlanta Journal-Constitution возмутил образ их бывшей сотрудницы Кэти Скраггс в фильме Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл». По сюжету журналистка переспала с агентом ФБР за информацию. Теперь Warner Bros. может грозить судебный иск. Адвокат рассказал «360» о перспективах этого дела.

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Газета The Atlanta Journal-Constitution потребовала предупредить зрителей о том, что образ журналистки Кэти Скраггс в фильме не имеет ничего общего с реальным прототипом.

Британский адвокат Александр Меркурис в беседе с «360» заявил, что если бы такой конфликт возник в Лондоне, то дело для редакции газеты стало бы проигрышным. Очевидно, что это художественный фильм, а не документальный.

Живым судиться проще

Самая большая проблема в том, что по закону заявление в такой ситуации может подать лишь тот, кого оскорбили. Так, по крайне мере, все устроено в Великобритании, как говорит Меркурис. Кэти Скраггс умерла в 2001 году.

«Мне жаль это говорить, но мертвых людей гораздо проще изобразить какими угодно в фильме, не беспокоясь о репутации. В США в некоторых случаях к таким делам относятся более серьезно. И там действительно дело может дойти до суда», — заявил собеседник «360».

Он вспомнил похожий случай, но там истец был жив. В 1932 году вышел фильм «Распутин и императрица». В нем прототипом персонажа Павла Чегодаева был Феликс Юсупов. По сюжету, его супругу изнасиловал и сделал своей любовницей Распутин.

На кинокомпанию подали в суд за клевету и распространение не соответствующих действительности и порочащих сведений. В итоге, Юсуповы получили в современном исчислении около трех миллионов долларов компенсации.

«Оскорбительные сцены, занимавшие 10 минут, вырезали из картины. Именно после этого дела стали популярны титры отказа от ответственности: „Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями чистая случайность“».

«Такое можно провернуть, если ты жив, но если ты мертв, это сложнее. Правда об очернении памяти умершей может заявить семья журналистки. Возможно такое дело тоже рассмотрят. И да, важно, что фильм, на который Юсупов подал в суд, также не был документальным. Он был художественным», — отметил Меркурис.

Оскорбили женщин

При этом выход из конфликта газеты и режиссера всех есть. По мнению адвоката, дело об образе журналистки Кэти Скраггс не попадет под клевету или искажении репутации. Здесь можно использовать другой подход. Меркурис пояснил, что хорошо подготовленный адвокат мог бы доказать, что картина оскорбляет женщин.

«Этот фильм изображает девушку в очень неприглядном свете. История фокусируется именно на том, что это женщина. О ней выдумали историю, показали, как он использует сексуальную привлекательность ради собственной выгоды. И все это, скорее всего, неправда. Мне кажется, что они не сделали бы такого в отношении мужчины», — отметил адвокат. То есть историю можно рассматривать на базе законов о дискриминации. В США на это обращают внимание.

О чем фильм?

Драма Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл» рассказывает об охраннике, который в 1996 году предотвратил теракт. Преступление должно было произойти в Атланте на Олимпийских играх. Мужчина нашел рюкзак с самодельными бомбами и помог эвакуировать людей. Один из взрывов все-таки прогремел. Два человека погибли, 111 — получили ранения.

После этого ФБР передало имя мужчины газете The Atlanta Journal-Constitution. Из героя охранник превратился в главного подозреваемого. Обвинения, правда, Джуэллу так и не предъявили. 14 лет назад в теракте признался совсем другой человек. В мировой прокат картина вышла 13 декабря.