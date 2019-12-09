Walmart обвинили в рекламе кокаина из-за Санты-наркомана на рождественских свитерах

В описании к свитеру говорится, что «это белый, похожий на пудру снег, идет в Южной Америке». Рекламщики заявили, что для живущего на Северном полюсе Санты это реально плохая новость. Вот почему «он так радуется, когда ему в руки попадает „колумбийский снег“».

После того, как по соцсетям разошелся скриншот со страницы магазина с изображением этого провокационного свитера и устроил среди пользователей настоящий переполох, сеть Walmаrt спохватилась и прокомментировала произошедший казус.

«Эти свитера, которые продаются сторонним продавцом на нашем сайте, не отражают ценности Walmart, им нет места на нашем сайте», — приводит New York Post текст сообщения компании.

Этот свитер убрали из онлайн-магазина сети и извинились за «непреднамеренное нарушение».