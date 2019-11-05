Wall Street Journal: США решили выкупить украинскую компанию раньше Китая
Частный подрядчик по безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс начал переговоры по приобретению украинской компании «Мотор Сич», которая производит аэрокосмическую технику, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Wall Street Journal.
Принс обсудил с украинскими официальными лицами приобретение «Мотор Сич», а также посетил главный завод компании.
Отмечается, что «Мотор Сич» — ведущий производитель двигателей для самолетов и вертолетов.
По мнению автора статьи в Wall Street Journal, американская сторона стремится сорвать сделку о покупке компании Китаем. Таким образом Соединенные Штаты хотят не позволить Пекину приобрести новые оборонные технологии.