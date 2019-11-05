Wall Street Journal: США решили выкупить украинскую компанию раньше Китая

Принс обсудил с украинскими официальными лицами приобретение «Мотор Сич», а также посетил главный завод компании.

Отмечается, что «Мотор Сич» — ведущий производитель двигателей для самолетов и вертолетов.

По мнению автора статьи в Wall Street Journal, американская сторона стремится сорвать сделку о покупке компании Китаем. Таким образом Соединенные Штаты хотят не позволить Пекину приобрести новые оборонные технологии.