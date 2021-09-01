Wall Street Journal: США бросили в Афганистане переводчика, спасшего Байдена

США не эвакуировали переводчика Мохаммеда, который в 2008 году спас Джо Байдена. Его вертолет застрял в горах в снежную бурю после аварийной посадки.

Мохаммед теперь просит Байдена спасти его. Обращение переводчика к президенту США опубликовала газета The Wall Street Journal.

«Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь», — обратился он через издание к Байдену.

При этом мужчина попросил не назвать его полное имя.

Мохаммед с женой и четырьмя детьми скрывается от «Талибана»* из-за страха смерти. Он много лет пытался уехать из Афганистана, но из-за бюрократии его поездка постоянно откладывалась.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поблагодарила переводчика за его услуги и заявила, что США продолжат эвакуировать союзников из страны. Она пообещала вытащить Мохаммеда и его семью.

Американские войска полностью были выведены из Афганистана 31 августа. Пентагон заявил, что их миссия в республике завершена.

* «Талибан» — организация признана террористической и запрещена на территории России.