WADA запросило проведение публичных слушаний

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что публичные слушания выгодны для России. По ее словам, РУСАДА сможет озвучить свою позицию во всеуслышание.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус сказал, что это имеет определенные риски.

Спортивный юрист Артем Пацев придерживается мнения, что Россия занимает сильную позицию в расследовании дела РУСАДА, а публичные слушания помогут это доказать.