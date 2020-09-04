WADA заявило о возможном отстранении спортсменов из США от Олимпиады

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключило, что может отстранить американских спортсменов от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Это случится, если страна не будет финансировать организацию.

Такое заявление сделал глава WADA Витольд Банька на фоне недавнего выступления Управления по борьбе с наркотиками (входит в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа), сообщило агентство Reuters.

Ведомство просит Конгресс США рассмотреть возможность отказаться от финансирования WADA. В управлении недовольны работой WADA и требуют реформирования организации. Пока же Соединенные Штаты ежегодно платят агентству 2,7 миллиона долларов. Это самый большой взнос среди всех стран.

«Прекращение финансирования WADA со стороны США может иметь серьезные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которые были шокированы угрозами коллег из США», — сказал Банька.

Другие государства настаивают на том, чтобы агентство рассмотрело поправку к стандарту соответствия. В ней должно говориться о том, что неуплата взносов приведет к тому, что антидопинговое агентство страны объявят не соответствующим кодексу организации.

«Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях», — отметил глава WADA.

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт посчитал угрозу WADA пустой и незаконной.

Ранее стало известно, что свой пост покинул гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.