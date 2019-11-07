WADA одобрило поправки во всемирный антидопинговый кодекс
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало нововведения в международный антидопинговый кодекс, передает «Политика сегодня».
По данным издания, новые поправки вступят в силу с первого января 2021 года. Количество антидопинговых правил увеличится на один пункт. Речь идет об ответственности за давление на осведомителей, предоставляющих сведения о несоблюдении антидопингового законодательства. Поправки коснутся как профессиональных атлетов, так и паралимпийцев. Кроме того, обновление кодекса предполагает усиление независимости профильных агентств.