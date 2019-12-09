  • WADA обяжет Россию выплатить около $5 млн за расследование

    09 декабря 2019, 17:50

    Андрей Иванов

    Предварительный счет, который WADA выставит России за антидопинговое расследование, составит чуть меньше пяти миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу WADA Оливье Ниггли.
    WADA обяжет Россию выплатить около $5 млн за расследование

    «Срок выплаты — до момента, когда РУСАДА будет восстановлено. Это порядка четырех лет с момента окончательного принятия решения. У меня нет итоговых сумм, но я могу сказать, что мы потратили на расследование несколько миллионов долларов», — заявил Ниггли. Он озвучил сумму чуть меньше пяти миллионов долларов.

    После финальных подсчетов, по его словам, она может оказаться больше. В случае, если агентству придется снова предпринимать какие-то действия в отношении российских спортсменов, все дополнительные расходы включат в этот счет.

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    «Чистые» атлеты из России смогут соревноваться на крупнейших мировых турнирах только в нейтральном статусе.