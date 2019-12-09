WADA обяжет Россию выплатить около $5 млн за расследование

«Срок выплаты — до момента, когда РУСАДА будет восстановлено. Это порядка четырех лет с момента окончательного принятия решения. У меня нет итоговых сумм, но я могу сказать, что мы потратили на расследование несколько миллионов долларов», — заявил Ниггли. Он озвучил сумму чуть меньше пяти миллионов долларов.

После финальных подсчетов, по его словам, она может оказаться больше. В случае, если агентству придется снова предпринимать какие-то действия в отношении российских спортсменов, все дополнительные расходы включат в этот счет.

Медведев заявил об антироссийской истерии WADA Подробнее

Исполком WADA в понедельник, 9 декабря, отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, а также Чемпионаты мира.

«Чистые» атлеты из России смогут соревноваться на крупнейших мировых турнирах только в нейтральном статусе.