  • WADA назвало преждевременными новые обвинения в адрес России

    21 сентября 2019, 11:18

    Андрей Иванов

    Все обвинения в адрес России по поводу манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории преждевременны. Необходимо дождаться отчета деятельности лаборатории, который сейчас составляет WАDА.
    WADA назвало преждевременными новые обвинения в адрес России

    Об этом РИА «Новости» сообщил представитель WADA по связям с общественностью.

    Россию подозревают в манипуляции с допинговыми данными

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    «Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник (23 сентября — прим. ред.). Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», — приводит агентство слова собеседника.

    20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

    Представитель СМИ отметил, что процедура несоответствия уже запущена. По его словам, комитет WADA по соответствию проинформирует об этом подозрении исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе.

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России.

    Лишь спустя пять лет агентство было восстановлено в правах. Это произошло в мае 2019 года.