WADA назвало преждевременными новые обвинения в адрес России
Об этом РИА «Новости» сообщил представитель WADA по связям с общественностью.
Россию подозревают в манипуляции с допинговыми даннымиПодробнее
«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник (23 сентября — прим. ред.). Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», — приводит агентство слова собеседника.
20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
Представитель СМИ отметил, что процедура несоответствия уже запущена. По его словам, комитет WADA по соответствию проинформирует об этом подозрении исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России.
Лишь спустя пять лет агентство было восстановлено в правах. Это произошло в мае 2019 года.