WADA назвало преждевременными новые обвинения в адрес России

Все обвинения в адрес России по поводу манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории преждевременны. Необходимо дождаться отчета деятельности лаборатории, который сейчас составляет WАDА.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель WADA по связям с общественностью.

Россию подозревают в манипуляции с допинговыми данными Подробнее

«Было бы преждевременно обсуждать этот вопрос до того, как комитет по соответствию WADA представит свой отчет нашему исполнительному комитету в понедельник (23 сентября — прим. ред.). Итоги доклада будут обнародованы по завершении встречи», — приводит агентство слова собеседника.

20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

Представитель СМИ отметил, что процедура несоответствия уже запущена. По его словам, комитет WADA по соответствию проинформирует об этом подозрении исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи в связи с расследованием о применении допинга в России.

Лишь спустя пять лет агентство было восстановлено в правах. Это произошло в мае 2019 года.