Илон Маск завел щенка и взвинтил курс криптовалюты

Новый щенок основателя и главы Tesla Илона Маска японской породы сиба-ину невольно взвинтил курс мем-токена Shiba Floki, в честь которого был назван. Пес спровоцировал резкий рост мем-токена.

Это произошло после публикации Маска в Twitter. В посте основатель Tesla рассказал о покупке домашнего любимца и сопроводил сообщение фотографией щенка.

«Флоки [кличка щенка] прибыл», — написал Маск. После этого цена токена Shiba Floki пошла вверх. Она поднялась на 934% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствовали данные портала CoinGecko. Стоимость одного токена была 0,000000005964 доллара. На момент написания материала ее стоимость немного опустилась — 0,000000005772 доллара.

Другой прототип криптовалюты — Floki Inu — поднялся в цене на 85,7% — до 0,00003452 доллара. На пике рост его стоимости достигал 139%. И ее рост продолжается. На момент написания материала стоимость токена достигла 0,00003839 доллара.

Еще в марте Маск рассказал о своем намерении купить щенка породы сиба-ину и назвать его Флоки в честь мем-токена. В июне предприниматель напоминал об этом. В начале года Маск уже провоцировал резкий взлет цены мем-токена DogeCoin, который появился в 2013 году и был назван в честь выдуманной собаки породы сиба-ину.