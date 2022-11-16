Эксклюзив 16 ноября 2022, 16:12 Взрывы в Турции — «рекламные акции» террористов. Это показатель ненормальной предвыборной борьбы Политолог Гущин: некоторые люди хотят напакостить Эрдогану и подпортить его харизму РИА «Новости»

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В районе Фатих в Стамбуле в ночь на 16 ноября произошли взрывы. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль. А 13 ноября произошел крупный теракта на одной из самых оживленных пешеходных улиц Стамбула. В результате взрыва погибли шесть человек, еще 81 получил разные травмы. Востоковед, политолог Олег Гущин в беседе с «360» предположил, что теракты могут быть связаны с предвыборной гонкой.

Дестабилизация обстановки в стране

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Эксперт сравнил любое подобное происшествие с рекламным роликом, с помощью которого террористы хотят заявить о себе. Несмотря на то, что Турция, по словам политолога, активничает на международной арене сейчас, она имеет множество внутренних проблем. Гущин пояснил, что у каждой страны есть свои трудность, но в случае с республикой это, скорее всего, связано с грядущими выборами.

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«У Эрдогана есть противники, о них говорят и пишут. Им не нравится курс, который взял президент. Но это, так скажем, официальные и явные противники. И с ними идет предвыборная война с переменным успехом. Но есть и масса людей и сил, которые просто настроены на то, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, потому что в мутной воде рыбка клюет особенно хорошо», — сказал эксперт.

Террористы захотели напакостить Эрдогану

Он сообщил, что таким образом некоторые группы людей просто хотят дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов. По его мнению, Турция — страна специфическая. Гущин напомнил, что современная республика — это наследие первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка, который сделал государство современным, мобильным и пригодным для нормальной человеческой жизни. Однако экстремисты есть всегда и везде.

«Это стремление дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов и сказать, что: «Вот, Эрдоган, во всем мире известен. На всех свадьбах жених, на всех похоронах покойник, а у тебя дома такое творится». Это может быть кто угодно. Обвинить в этом американцев или их ставленников и наемников можно, но это необязательно они. Есть люди, котором просто выгодно дестабилизировать обстановку в стране, напакостить Эрдогану, который пока что харизматический лидер, и немножко его харизму подпачкать», — подчеркнул Гущин.

Американцам есть на что злиться на Турцию

Эксперт уверен, что в нормальных странах не должно быть таких предвыборных гонок — со взрывами и отсутствием безопасности. При этом востоковед считает, что Соединенные Штаты могут точить зуб на Турцию, потому что республика старается быть независимой и жить по своим законам.

«Американцам есть на что злиться на Турцию. Турция всем своим видом показывает, что мол мы, конечно, союзники по НАТО, но мы будем жить у себя в Турции так, как мы хотим. И будем общаться и сотрудничать, торговать с тем, с кем мы хотим. А вы нам не указывайте. Мы — независимое государство. Если вы под себя подмяли Германию, Италию и других, то это нэпе значит, что вы подмяли нас», — добавил политолог.

Гущин также предположил, что власти республики могут связать взрыв в Фатихе с терактом 13 ноября.