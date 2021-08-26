«Станет самым непопулярным президентом». Байдену дорого обойдутся взрывы в Кабуле

Отношение к президенту США Джо Байдену поле гибели американских солдат в Кабуле изменится. Его рейтинг еще больше упадет. Когда возник хаос в кабульском аэропорту, он уже упал с 53 до 46%, поскольку администрация Байдена не в состоянии ничего с ним сделать.

Об этом «360» сообщил политолог Сергей Марков. По его данным, 25 августа рейтинг Байдена снизился до 41%.

«После взрывов и гибели американских солдат его рейтинг еще больше упадет. Возможно, до 25%. Байден станет самым непопулярным президентом США, достигшим рекордно низких значений популярности в первый год после избрания. В то же время, решение о выводе американских войск будет поддержано в мире еще больше, чем было до этого», — предположил эксперт.

По его мнению, Вашингтон не предпримет никаких ответных действий. Ведь «Талибан»* осудил теракт, он совершенно очевидно непричастен.

«Виновны его противники в Кабуле, сторонники „Исламского государства“ (ИГ**). Возможно, отбомбятся по каким-то их базам. Практически, никаких серьезных последствий не будет», — резюмировал Сергей Марков.

В результате двух взрывов у кабульского аэропорта погибли не менее 40 человек. Еще около 100 — пострадали. Первую бомбу около ворот Abbey взорвал смертник, вторая была в машине, припаркованной недалеко от отеля Baron.