Мир 27 июля 2023, 06:30 Взрывы в Хмельницкой области прогремели в районе военного аэродрома «Страна.ua» сообщила о взрывах в Хмельницкой области Украины РИА «Новости»

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Вечером 26 июля началась атака на Хмельницкую область Украины. Ночью продолжили раздаваться взрывы, сообщил сайт «Страна.ua».

Власти объявили воздушную тревогу и посоветовали жителям спуститься в укрытия. Первые взрывы в Хмельницкой области прогремели вечером 26 июля, следующие через несколько часов. По данным издания, особенно много громких звуков слышали в городе Староконстантинове, где находится военный аэродром.

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«Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Работает ПВО», — заявила в своем Telegram-канале Хмельницкая областная военная администрация.

Громкие звуки слышали жители Харькова и на территории Житомирской области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале факт атаки и заявил, что произошло несколько попаданий, а в некоторых случаях — падений обломков сбитых ракет.