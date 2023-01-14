Мир 14 января 2023, 09:26 Взрывы в Харькове привели к остановке метро и отключению электричества Харьков Life: утренний обстрел города пришелся на Индустриальный район

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Утром 14 января Харьков попал под ракетный обстрел. Авторы городского Telegram-канала «Харьков Life» сообщили, что основной удар пришелся на Индустриальный район.

«Целились по инфраструктуре», — процитировали они главу местной ОГА Игоря Терехова.

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Ракетные удары — по данным местных СМИ, это были боеприпасы, выпущенные из С-300, — повлияли на жизнь горожан. Всего сообщается о четырех прилетевших снарядах

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Полностью прекратилась работа метро. Ее возобновили спустя час после остановки. Паузу объяснили перебоями со светом и прилетами боеприпасов.

Также харьковчане столкнулись с отключением электричества в домах.

«Ставьте все гаджеты на зарядку, у кого есть возможность», — призвали авторы Telegram-канала.

Они пока не уточнили ситуацию с электроснабжением в городе.

К 09:20 по московскому времени пока не появилось точной информации о масштабах разрушений в результате ракетных прилетов.