14 января 2023, 09:26
Взрывы в Харькове привели к остановке метро и отключению электричества
Харьков Life: утренний обстрел города пришелся на Индустриальный район
Утром 14 января Харьков попал под ракетный обстрел. Авторы городского Telegram-канала «Харьков Life» сообщили, что основной удар пришелся на Индустриальный район.
«Целились по инфраструктуре», — процитировали они главу местной ОГА Игоря Терехова.
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Ракетные удары — по данным местных СМИ, это были боеприпасы, выпущенные из С-300, — повлияли на жизнь горожан. Всего сообщается о четырех прилетевших снарядах
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Полностью прекратилась работа метро. Ее возобновили спустя час после остановки. Паузу объяснили перебоями со светом и прилетами боеприпасов.
Также харьковчане столкнулись с отключением электричества в домах.
«Ставьте все гаджеты на зарядку, у кого есть возможность», — призвали авторы Telegram-канала.
Они пока не уточнили ситуацию с электроснабжением в городе.
К 09:20 по московскому времени пока не появилось точной информации о масштабах разрушений в результате ракетных прилетов.
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