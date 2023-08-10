Мир 10 августа 2023, 00:02 Взрывы третий раз прогремели в Запорожье — СМИ «Страна»: в Запорожье третий раз за день прогремели взрывы un

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Взрывы третий раз за день прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Сообщение об этом появилось в украинском издании «Страна».

Ранее украинские СМИ уже сообщали о двух взрывах в Запорожье. Подробности о новых взрывах издание не привело. Власти Украины не прокомментировали ситуацию.

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Взрывы в Запорожье гремели и 8 августа. Об этом сообщил сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Согласно сервису оповещения граждан, воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли. За сутки 9 августа сирены гудели в подконтрольной Киеву части области 13 раз, последнюю тревогу объявляли с 23:24 до 23:48 по московскому времени.

Сейчас сигнал тревоги гудит в четырех областях Украины: Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской.