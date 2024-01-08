Мир 08 января 2024, 11:40 Взрывы снова прогремели в Кривом Роге и Запорожье «Зеркало недели»: в Запорожье и Кривом Роге прогремели повторные взрывы

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Взрывы снова прозвучали в нескольких городах на Украине и на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«Запорожье, Кривой Рог — повторные взрывы», — отметили в СМИ.

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Очевидцы 8 января услышали взрывы в Кривом Роге, Днепропетровске, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, Хмельницком, в Харькове и Харьковской области. По всей территории страны раздались сирены воздушной тревоги.

Британский аналитик Александр Меркурис 7 января рассказал, что атаки российских военных по военным объектам вызвали у главкома ВСУ Валерия Залужного истерику. Он обратил внимание на его эмоциональное выступление на обсуждении закона о мобилизации и отметил, что удары ВС России оказались разрушительными для морального духа украинской армии.