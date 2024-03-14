Мир 14 марта 2024, 22:46 Взрывы раздались в Винницкой области Украины РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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В четверг, 14 марта, Вооруженные силы Украины массово атаковали Белгород и другие районы области. ВСУ обстреливают регион с помощью реактивных систем залпового огня и беспилотников. В результате атак погибли два человека, 17 получили ранения.

В Белгороде действует предупреждение о ракетной опасности. В области временно закрыли торговые центры.

В этот же день ВСУ нанесли удар по школе в селе Соловьевка Климовского района Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал.