14 марта 2024, 22:46
Взрывы раздались в Винницкой области Украины
Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство «Укринформ».
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Реклама
В четверг, 14 марта, Вооруженные силы Украины массово атаковали Белгород и другие районы области. ВСУ обстреливают регион с помощью реактивных систем залпового огня и беспилотников. В результате атак погибли два человека, 17 получили ранения.
В Белгороде действует предупреждение о ракетной опасности. В области временно закрыли торговые центры.
В этот же день ВСУ нанесли удар по школе в селе Соловьевка Климовского района Брянской области. В результате обстрела никто не пострадал.
Взрывы
Украина
ПВО
Реклама
Реклама