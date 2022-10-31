Мир 31 октября 2022, 10:08 Взрывы раздались в Винницкой и Полтавской областях Украины — СМИ Klymenko Time: взрывы раздались в Винницкой и Полтавской областях Украины

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Взрывы прозвучали в Полтавской и Винницкой областях Украины. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time в своем Telegram.

«Сообщают о взрывах в Полтавской области. Взрывы в Винницкой области. Предварительно — ПВО, но информация требует подтверждения», — сказано в сообщении издания.

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Ресурс заявил, что в Днепропетровской и Киевской областях Украины работает система ПВО.

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Такая же ситуация с системой противовоздушной обороны в Кировоградской и Полтавской областях, уточнил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, взрывы также произошли в Кременчуге.

Ранее 31 октября стало известно о взрывах в Харькове и Киеве. Появились данные, что из-за случившегося харьковский метрополитен приостановил работу. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что атака велась по объектам инфраструктуры. Киев и Киевская область частично остались без света.