03 июля 2023, 12:13
Взрывы раздались в Сумах — украинские СМИ
Украинский телеканал «Общественное»: взрывы раздались в Сумах
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegrаm-канале.
«В Сумах слышны взрывы», — указали в сообщении.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской области в 10:51. Пока никакой официальной информации и подробностей о случившемся нет.
СМИ также сообщали, что прошлой ночью взрывы гремели в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Власти заявили о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО).
Украина
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