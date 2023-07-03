Мир 03 июля 2023, 12:13 Взрывы раздались в Сумах — украинские СМИ Украинский телеканал «Общественное»: взрывы раздались в Сумах РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegrаm-канале.

«В Сумах слышны взрывы», — указали в сообщении.

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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской области в 10:51. Пока никакой официальной информации и подробностей о случившемся нет.

СМИ также сообщали, что прошлой ночью взрывы гремели в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Власти заявили о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО).