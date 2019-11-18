  • Взрывы раздались в столице Афганистана. Есть пострадавшие

    18 ноября 2019, 08:16

    Александра Ломейко

    Несколько взрывов прогремели в Кабуле утром 18 ноября. По информации СМИ, пострадали четверо афганских военных. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

    Бомба взорвалась недалеко от Кабульского военного учебного центра, уточнил телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря министерства внутренних дел страны Насрата Рахими.

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    Инцидент произошел около 07:30 по местному времени. Ранения, по предварительным данным, получили четверо солдат.

    Как сообщило агентство Pajhwok, взрывов было два. Дороги в окрестностях перекрыты полицейскими.

    Ни одна из террористических группировок еще не взяла на себя ответственность за случившееся.