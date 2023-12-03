Мир 03 декабря 2023, 22:44 Взрывы раздались в Снигиревке на Украине Взрывы раздались в городе Снигиревка в Николаевской области на Украине РИА «Новости»

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Взрывы раздались в населенном пункте Снигиревка в Николаевской области на Украине. Об этом сообщили местные мониторинговые Telegram-каналы.

В СМИ сообщили о серии взрывах. В области объявили воздушную тревогу из-за беспилотников в небе. В регионе работают системы ПВО.

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Сигнал воздушной тревоги гудит в Николаевской, Кировоградской и в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее местные СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который находится под контролем киевских властей. Взрывы прогремели в центре города. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на воскресенье взрывы прогремели в Сумах. Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о нескольких взрывах в областном центре.