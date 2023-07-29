Мир 29 июля 2023, 04:28 Взрывы раздались в подконтрольной Украине части Запорожской области «Зеркало недели»: в подконтрольной Киеву части Запорожской области раздались взрывы Pxhere

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В подконтрольной Украине части Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Исходя из данных официального ресурса по оповещению населения, в этих регионах объявили воздушную тревогу. О взрывах на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области также сообщили ночью 28 июля. Тогда в регионе тоже звучали сигналы тревоги.

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Ночью 27 июня появились сообщения о взрывах в Житомирской области Украины. Сигналы тревоги звучали в 02:07. Также сирена прогремела в Днепропетровской, Николаевкой, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях. В последнем регионе была угроза артиллерийского обстрела.

Кроме того, этой же ночью поступила информация о взрывах в Харькове. Перед этим стало известно о громком взрыве на северо-западе Киева. В столице Украины объявили воздушную тревогу.