Мир 28 июля 2023, 02:14 Взрывы раздались в подконтрольной Киеву части Запорожской области «Зеркало недели»: в подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы Pxhere

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В подконтрольных Украине районах Запорожской области раздались взрывы. Информацию об этом опубликовало украинское издание «Зеркало недели».

Исходя из данных официального ресурса по оповещению граждан, в регионе объявили воздушную тревогу.

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Ночью 27 июня стало известно о серии взрывов в Житомирской области Украины. Сирена воздушной тревоги звучала с 02:07 по местному времени. Также ее сигнал услышали жители Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Николаевкой и Хмельницкой областей. В последнем регионе сохранялась угроза артобстрела.

Этой же ночью взрывы были слышны в Харькове, а вечером 26 июля — в Киеве. По предварительным данным, волна прошла по северо-западу региона. В столице Украины прозвучал гудок воздушной тревоги. Как сообщали украинские каналы, была угроза взрыва в городе Никополь.