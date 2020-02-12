Взрывы раздались в офисе почтовой компании в Амстердаме

В одной из почтовых компаний Амстердама прогремело несколько взрывов. Бомбу могли подложить в посылку. На место уже прибыли представители спецслужб и саперы.

Первый взрыв на западе города раздался утром 12 февраля, сообщила газета NL Times. В полиции предположили, что взрывное устройство сработало в одном из почтовых отправлений.

В район места происшествия направили минимум одну машину скорой помощи. В правоохранительных органах уверили, что пострадавших нет.

Однако в почтовом офисе раздался второй взрыв, уточнил портал Daily Mail. На месте работают специалисты-взрывотехники и сотрудники спецслужб.