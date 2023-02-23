Важное 23 февраля 2023, 13:00 Звуки взрывов раздались в Одессе и Киеве «Новое издание»: взрывы раздались в Киеве и в Одессе

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Причиной громких звуков в Киеве и Одессе могло стать срабатывание ПВО. Об этом сообщили журналисты «Нового издания».

По их словам, звуки похожи на взрывы. Они раздались в середине дня 23 февраля. Районы, в которых раздались эти звуки, пока не уточняются в украинских СМИ.

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По данным «Нового издания», незадолго до взрывов над Киевом видели БПЛА. Источник запуска этого беспилотника тока не уточняется. По предварительным данным, могли сработать системы ПВО.

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Издание «Укринформ» отметило, что в Киеве действует воздушная тревога. Жителей города попросили пройти в укрытия и оставаться там до отмены сигнала опасности.

Журналисты этого СМИ также отметили, что над украинской столицей видели похожий на БПЛА объект. Однако эта информация пока не является официальной.

Работу ПВО в столице Украины подтвердили в Telegram-канале Киевской областной администрации. Представители ведомства также попросили горожан спуститься в безопасные места.