Мир 14 января 2023, 21:01 Взрывы раздались в Кривом Роге «Страна»: в Кривом Роге раздались взрывы, работает система ПВО РИА «Новости»

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В Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, прозвучали взрывы. Об этом в субботу, 14 января, сообщило издание «Страна» со ссылкой на главу военной администрации Александра Вилкула.

В регионе сработала система противовоздушной обороны. Слышна работа воздушной тревоги. Также сирены звучат в Кировоградской области.

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Воздушная тревога прозвучала днем в 14 января почти по всей Украине, кроме Одесской области. Звуки взрывов зафиксировали в Одессе, в Виннице, Николаевской области, в Кривом Роге и в Хмельницкой области. По данным украинских СМИ, снаряды летят в сторону Киева, Днепра и Полтавы.

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Глава мэрии Одесской области призвал местных жителей серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и сразу бежать в укрытия. Также в Одессе 14 января остановили работу городского электротранспорта из-за очередных ограничений по электроэнергии. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила, что в 11 регионах страны превышены лимиты потребления электричества. Из-за этого по Украине начали аварийно отключать свет.