Мир 04 января 2024, 22:22 Взрывы раздались в Кривом Роге на Украине РИА «Новости»

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Звуки взрывов раздались в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога: Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской.

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В четверг, 4 января, стало известно, что взрывы в городе Кропивницкий (ранее — Кировоград) повредили два объекта энергетической инфраструктуры. В результате без света остались жилые дома и железная дорога. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Во вторник, 2 января, без света остались несколько районов Киева после серии ударов по украинской столице. Экстренные службы направили в Печерский, Оболонский и Голосеевский районы города.