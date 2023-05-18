Мир 18 мая 2023, 03:26 Взрывы раздались в Кировоградской области Украины — СМИ Взрывы раздались в Кировоградской области Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрывы прогремели в Кировоградской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Дом».

По информации журналистов, в регионе раздались несколько взрывов. Других подробностей пока не привели.

Реклама

Поздно вечером в среду, 17 мая, сообщалось о взрывах в Одессе. Там объявляли воздушную тревогу.

Сейчас сирены, оповещающие людей о возможных обстрелах, работают в большей части регионов страны. Воздушную тревогу объявили в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и некоторых других областях.