Мир 25 июля 2023, 02:09 Взрывы раздались в Кировограде и Черкассах В Черкассах и Кировограде раздались взрывы Pxhere

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В украинских городах Черкассы и Кировограде прогремели взрывы. Об этом сообщила «Военная хроника».

«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что в последний момент „Герани“ поменяли траекторию полета и начали атаковать цели», — сказано в сообщении.

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Еще 24 июля днем стало известно о мощном взрыве в Сумах на Украине. В регионе прогремела воздушная тревога. Граждан предупредили о вероятной ракетной опасности и работе систем противовоздушной обороны. Утром того же дня взрывы раздались в одесском городе Измаил. Местное население услышало громкие звуки, им рекомендовали спуститься в укрытия.

Ранее стало известно об ударах по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области со стороны российских бойцов. Атаки были совершены только по позициям и складам украинских военных. По предварительной информации внутри находились боеприпасы и военная техника.