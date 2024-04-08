Мир 08 апреля 2024, 03:34 Взрывы раздались в Киевской области Unsplash

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Жители Киевской области услышали взрывы. В регионе сработали средства ПВО. Об этом заявила местная военная администрация в Telegram-канале.

«Киевская область! Силы ПВО работают», — сказано в публикации.

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Других подробностей власти не раскрыли.

По данным ресурса по оповещению населения воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Николаевской областях Украины. Жителей самой украинской столицы о воздушной угрозе не оповещали.

В ночь на 7 апреля взрывы прогремели в Одессе. В городе начался пожар. Как сообщили украинские журналисты, спасатели локализовали огонь. Некоторые административные и технические здания повредились после случившегося. Военные ВСУ подтвердили данные о взрывах.

В ту же ночь звуки взрывов услышали жители Харькова. В регионе объявили воздушную тревогу. Помимо этого, сирена прозвучала в Днепропетровской области.