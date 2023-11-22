Мир 22 ноября 2023, 00:42 Взрывы раздались в Киевской области РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Киевской области на Украине. Об этом сообщило местное «Зеркало недели».

Сейчас в нескольких регионах страны работают сирены воздушной тревоги, в том числе и в Киевской области. Ранее там сработала система противовоздушной обороны. Всех жителей региона призвали отправиться в ближайшие укрытия.

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Вечером во вторник, 21 ноября, взрывы услышали жители города Сумы. Местные власти пока никаких комментариев не давали. В области объявили воздушную тревогу.