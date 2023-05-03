Мир 03 мая 2023, 02:42 Взрывы раздались в Киеве и области третий раз за ночь — СМИ «Клименко тайм»: в Киеве и области третий раз за ночь прозвучали взрывы РИА «Новости»

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В Киеве и Киевской области третий раз за ночь прозвучали взрывы, об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм». В регионе объявлена воздушная тревога.

Помимо Киевской области воздушную тревогу объявили еще в трех регионах Украины — Кировоградской, Полтавской и Черкасской. Об этом сообщил портал по оповещению населения.

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По-прежнему звучат сирены в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщило издание.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о взрывах в Харьковской и Черниговской областях. Подробности издания не сообщали.

Звуки взрывов прогремели в подконтрольном киевским властям Запорожье, об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В областном центре также была слышна стрельба из стрелкового оружия.