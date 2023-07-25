Мир 25 июля 2023, 02:41 Взрывы раздались в Киеве и Киевской области РИА «Новости»

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В Киеве и Киевской области Украины раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны». В этом регионе и в соседних украинских областях работает воздушная тревога.

«В Киеве и соседних регионах ревет тревога, с юга и юго-запада слышна стрельба и взрывы, украинская ПВО пытается сбить дроны», — написали военкоры.

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В украинских изданиях появились сообщения об угрозах взрывов в Житомирской, Винницкой, Киевской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В настоящий момент сирены воздушной тревоги работают в 12 регионах Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде. Согласно данным украинских мониторинговых каналов, военные объекты городов оказались под ударом российских дронов «Герани». В последний момент они поменяли траекторию полета и начали атаковать цели.