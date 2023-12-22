Мир 22 декабря 2023, 00:39 Взрывы раздались в Киеве «Общественное»: жители Киева услышали взрывы РИА «Новости»

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Жители Киева услышали мощные взрывы в небе над городом. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В регионе объявили воздушную тревогу. Всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия. Местные власти пока официальных заявлений не делали.

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Сейчас сирены, предупреждающие о возможной угрозе с воздуха, работают в 11 регионах страны. Тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

В ночь на четверг, 21 декабря, взрывы прогремели в Николаеве и подконтрольном Украине Херсоне.