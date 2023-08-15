Мир 15 августа 2023, 05:03 Взрывы раздались в Хмельницком на Украине РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в украинском городе Хмельницком. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Других подробностей авторы публикации не привели. Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровской области Украины. Перед этим на всей территории страны власти объявили воздушную тревогу.

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В ночь на понедельник, 14 августа, серия взрывов прозвучала в Одессе. В регионе объявляли воздушную тревогу, а всех местных жителей просили пройти в ближайшие укрытия. В офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали не игнорировать тревоги.

Днем в тот же день взрыв прогремел в Киеве. При этом воздушную тревогу в украинской столице не объявляли. Данные о взрывах в городе позже подтвердил в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.