Мир 10 августа 2023, 03:32 Взрывы раздались в Хмельницкой области Украины — СМИ «Зеркало недели»: в Хмельницкой области прозвучали взрывы, работает ПВО Unsplash

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В Хмельницкой области на Украине раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В регионе зафиксирована работа систем ПВО. Согласно данным сервиса оповещения населения, в Хмельницкой области с 02:31 объявлена воздушная тревога.

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Сирены также гудят в Тернопольской и Ровненской областях Украины. Позднее воздушную тревогу объявили в Волынской и Львовской областях.

В ночь на 10 августа взрывы зафиксированы в Киевской и Черниговской областях. В Киевской области обнаружили беспилотники, сработали системы ПВО. Местные СМИ со ссылкой на очевидца сообщили о полете БПЛА в 47 километрах от Одессы.

В подконтрольном Киеву Запорожье 9 августа взрывы гремели трижды, в сигнал тревоги звучал 13 раз, последняя сирена гудела незадолго до полуночи.