Важное 10 февраля 2023, 11:06 Взрывы раздались в Херсоне, Харькове, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Полтаве "Украина.ру": взрывы прозвучали в Херсоне, Харькове, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге

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СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, Харькове, Кривом Роге, Одессе, Кременчуге, Полтаве, в Кировоградской и Николаевской областях. Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о новой волне пуска ракет, в том числе с моря.

По данным канала, удар в Киеве пришелся по ТЭЦ. Житель Харькова также сообщил о прилете, «видимо, по подстанции в районе ТЭЦ-5» и пожаре на этом месте.

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Киевская областная администрация информировала о работе системы противовоздушной обороны в регионе.

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Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram подтвердил удар по критической инфраструктуре и предупредил, что в городе возможны перебои со светом и водой.

Сбои в подаче электроэнергии из-за попаданий по ряду объектов энергетической инфраструктуры ожидаются по всей стране, отметили в «Укрэнерго».

Воздушная тревога продолжает действовать на всей территории Украины, а также в подконтрольной ей части Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.