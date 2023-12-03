Мир 03 декабря 2023, 21:01 Взрывы раздались в Херсоне «Страна.ua»: в центре Херсона раздались несколько взрывов РИА «Новости»

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Серия взрывов раздалась в подконтрольном Украине городе Херсоне. Сообщение об этом появилось в украинском издании «Страна.ua».

По данным издания, серия взрывов прогремела в центре города. Подробности о разрушениях и пострадавших неизвестны. Воздушную тревогу в городе и регионе не объявляли.

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В ночь на 3 декабря в украинском городе Сумы раздавались взрывы. Мониторинговые сайты сообщили о взрывах в районе областного центра. В регионе объявили воздушную тревогу.

Положение ВСУ на поле боя может ухудшиться из-за ослабевания поддержки со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Входящие в альянс страны не смогли поставить Украине достаточное количество оружия и боеприпасов, и сейчас страна оказалась в критической ситуации.

В Госдуме слова Столтенберга подтвердили. Депутат Дмитрий Новиков заявил, что игнорировать очевидное уже невозможно, и кто-то должен был об этом сказать.