03 декабря 2023, 21:01
Взрывы раздались в Херсоне
«Страна.ua»: в центре Херсона раздались несколько взрывов
Серия взрывов раздалась в подконтрольном Украине городе Херсоне. Сообщение об этом появилось в украинском издании «Страна.ua».
По данным издания, серия взрывов прогремела в центре города. Подробности о разрушениях и пострадавших неизвестны. Воздушную тревогу в городе и регионе не объявляли.
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В ночь на 3 декабря в украинском городе Сумы раздавались взрывы. Мониторинговые сайты сообщили о взрывах в районе областного центра. В регионе объявили воздушную тревогу.
Положение ВСУ на поле боя может ухудшиться из-за ослабевания поддержки со стороны Запада, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Входящие в альянс страны не смогли поставить Украине достаточное количество оружия и боеприпасов, и сейчас страна оказалась в критической ситуации.
В Госдуме слова Столтенберга подтвердили. Депутат Дмитрий Новиков заявил, что игнорировать очевидное уже невозможно, и кто-то должен был об этом сказать.
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Херсон
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