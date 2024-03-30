Мир 30 марта 2024, 22:26 Взрывы раздались в Харьковской области РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Местные паблики пишут об ударах КАБов», — уточнили в сообщении.

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, режим воздушной тревоги действует в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

Днем в субботу, 30 марта, сообщалось о взрывах в Одессе. После этого в некоторых районах города пропала вода и электричество.

Минувшей ночью украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Кривом Роге. До этого в регионах включали воздушную тревогу.