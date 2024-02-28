Мир 28 февраля 2024, 00:23 Взрывы раздались в Харьковской области РИА «Новости»

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В Харьковской области на востоке Украины прозвучали звуки взрывов. В этот момент в регионе действовала воздушная тревога, сообщил украинский телеканал «Дом».

Также во вторник вечером серия мощных взрывов раздалась в Одессе, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его данным, в Лиманском районе Одесской области были замечены ударные беспилотники «Шахеды». В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

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В ночь на вторник звуки взрывов раздались в Полтаве. В воздушных силах ВСУ сообщали о применении баллистического вооружения. О серии взрывов также рассказали жители Хмельницкой области.