Мир 25 июля 2023, 23:52 Взрывы раздались в Харьковской области «Страна»: в Харьковской области прогремели взрывы Pxhere

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Взрывы начались ночью в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна».

Утром 25 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской области. Кроме того, распространили информацию о якобы вероятной угрозе использования баллистического оружия в Днепропетровской и Харьковской областях.

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В ночь с 24 по 25 июля Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил о взрывах в Киеве и Киевской области. В регионах прозвучали сигналы воздушной тревоги. Также украинские издания опубликовали новости об угрозах взрывов в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской, Черкасской и Черниговской областях.

Также стало известно о взрывах в Черкассах и Кировограде. Как сообщила «Военная хроника», по данным украинских каналов, «Герани» поменяли траекторию полета в последний момент и стали бить по целям.

Днем 24 июля прозвучал громкий взрыв в Сумах на Украине. В регионе объявили воздушную тревогу и предупредили население о ракетной опасности и возможной работе систем ПВО.