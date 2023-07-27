Мир 27 июля 2023, 00:17 Взрывы раздались в Харькове «Зеркало недели»: в Харькове прозвучали взрывы Pxhere

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Взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Вечером 26 июля стало известно о мощном взрыве в Киеве. По предварительной информации, взрывная волна прошлась по северо-западу города. В украинской столице объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигналы тревоги прозвучали не только в Киеве, но и в других регионах государства: Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

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В ночь на 26 июля взрывы прогремели в Харьковской области. Также поступила информация от Telegram-канала «Военкоры русской весны» о взрывах в украинской столице. По данным авторов публикаций, в Киеве и соседних регионах прозвучали звуки тревоги, началась работа украинских систем противовоздушной обороны. Также утром 25 июля очевидцы в соцсетях заявили о хлопках в Житомирской области.