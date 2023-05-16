Мир 16 мая 2023, 04:53 Взрывы раздались в Черниговской области Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несколько взрывов прогремели в Черниговской области Украины. Об этом Telegram-канале сообщило украинское издание Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Черниговской области. Тревога объявлена по всей Украине», — сказано в сообщении.

Реклама

Ранее украинские СМИ писали о взрывах в Киеве. Никаких подробностей они не привели. В столице страны объявили воздушную тревогу.

В ночь на вторник, 16 мая, сирены включили почти по всей территории Украины. Система оповещения населения сработала в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях, а через некоторое время и в других регионах страны.