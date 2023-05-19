Мир 19 мая 2023, 00:26 Взрывы раздались в Черниговской области Украины — СМИ Взрывы прогремели в Черниговской области Украины РИА «Новости»

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Жители Черниговской области Украины услышали взрывы на территории региона. Об этом сообщило местное издание «Вести».

По информации официального ресурса по оповещению населения, в области объявили воздушную тревогу. Людей попросили пройти в ближайшее укрытие.

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Днем в четверг, 18 мая, СМИ сообщили о мощных взрывах в Харькове. В регионе тогда тоже объявили воздушную тревогу.

Ночью сирены сработали в в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и некоторых других областях страны.