Мир 10 августа 2023, 01:15 Взрывы раздались в Черниговской области на Украине «Зеркало недели»: в Черниговской области прозвучало несколько взрывов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Серия взрывов прозвучала в Черниговской области на Украине. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев. В регионе объявили воздушную тревогу.

«Чернигов, местные публики сообщают о взрывах на территории области. Предварительно, работает ПВО по БПЛА», — сказано в сообщении.

Реклама

Глава областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале предупредил о повышенной опасности в регионе. Других подробностей чиновник не привел.

Кроме этого, в издании сообщили о взрывах в Краматорском районе на подконтрольной Украине части ДНР.

По последним данным, воздушная тревога сработала в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном Украине городе Запорожье третий раз за день прогремели взрывы.